Семен Слепаков навел красоту в Петрозаводске (ФОТО)

Известного кавээнщика Семена Слепакова подстригли в петрозаводской студии на набережной Варкауса.

В паблике студии "Sarafan Studio" 17 июля вечером появилось фото мастера с известным артистом и продюсером.

"Так безупречно подстригла @slepakovsemyon, что ему пришлось надеть бейсболку...", - комментируют фото в паблике.

Как стало известно "Столице на Онего", шоумен проводит своей отпуск в известной карельской клинике в Кондопожском районе.

Ранее стало известно, что Лиза Боярская с мужем годовщину свадьбы отметят в Карелии.