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Семен Слепаков навел красоту в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
14:25, 18 Июля 2020
фото: instagram.com / slepakovsemyon
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Известного кавээнщика Семена Слепакова подстригли в петрозаводской студии на набережной Варкауса.

В паблике студии "Sarafan Studio" 17 июля вечером появилось фото мастера с известным артистом и продюсером.

"Так безупречно подстригла @slepakovsemyon, что ему пришлось надеть бейсболку...", - комментируют фото в паблике.


https://vk.com/sarafan.studio

Как стало известно "Столице на Онего", шоумен проводит своей отпуск в известной карельской клинике в Кондопожском районе.

Ранее стало известно, что Лиза Боярская с мужем годовщину свадьбы отметят в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван
2020-07-18 14:43:57
Постригли хорошо, бороду, а сверху у него всё равно "аэродром для мух", вот кепочкой и прикрыл, молодец!
Гость
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