890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии не предоставляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции" 9
12.07.2020 16:08
В Минздраве рассказали о второй волне коронавируса
12.07.2020 21:40
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому 1
12.07.2020 13:58
"Камнеобработка в гараже и без уплаты налогов должна навсегда уйти в прошлое" 8
12.07.2020 15:31
Жителям Карелии предлагают поехать в Чечню и зарабатывать от 40 тысяч руб. в месяц 7
12.07.2020 16:41
Комфортная летняя погода ожидается в Карелии в понедельник
12.07.2020 17:00

Лиза Боярская с мужем годовщину свадьбы отметят в Карелии

Новости. Общество
07:15, 13 Июля 2020
фото: ТАСС / Мудрац Александра
Загрузка...

Известная российская актриса театра и кино Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев отметят десятую годовщину свадьбы в Карелии, сообщает Пятый канал.

Как напоминает Пятый канал, 28 июля 2010 года звезды связали себя узами брака и до сих пор подают пример гармоничной и образцовой семьи. Накануне семейного праздника Боярская дала интервью "Антенне-телесемь", в котором рассказала о планах на такую романтичную дату.

Теледива призналась, что в годовщину Матвеев будет работать, поэтому первые поздравления она получит по телефону.

"Максим уедет на работу, его в этот день не будет в городе. Поэтому поздравим друг друга по телефону", - призналась светская львица.

А несколько позже супруги планируют отправиться в путешествие в Карелию.

"А потом, если получится, съездим в Карелию. Всего два-три часа на машине от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте", - добавила Боярская.

По ее словам, гармоничные отношения - это всегда работа обоих партнеров и, к счастью, ей в этом повезло.

"В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак - это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере", - призналась актриса.

Ранее Елизавета Боярская сообщала, что она вместе с мужем Максимом Матвеевым переехала в новые апартаменты на улице Белинского. По словам пары, в новой квартире они соорудили спортивный зал для тренировок, а также съемочный павильон для записи творческих номеров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гена
2020-07-13 10:13:02
Неинтересно, дешёвый пиар....
кир
2020-07-13 09:41:24
Пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

10.07.2020 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 7
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»