Лиза Боярская с мужем годовщину свадьбы отметят в Карелии

Известная российская актриса театра и кино Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев отметят десятую годовщину свадьбы в Карелии, сообщает Пятый канал.

Как напоминает Пятый канал, 28 июля 2010 года звезды связали себя узами брака и до сих пор подают пример гармоничной и образцовой семьи. Накануне семейного праздника Боярская дала интервью "Антенне-телесемь", в котором рассказала о планах на такую романтичную дату.

Теледива призналась, что в годовщину Матвеев будет работать, поэтому первые поздравления она получит по телефону.

"Максим уедет на работу, его в этот день не будет в городе. Поэтому поздравим друг друга по телефону", - призналась светская львица.

А несколько позже супруги планируют отправиться в путешествие в Карелию.

"А потом, если получится, съездим в Карелию. Всего два-три часа на машине от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте", - добавила Боярская.

По ее словам, гармоничные отношения - это всегда работа обоих партнеров и, к счастью, ей в этом повезло.

"В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак - это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере", - призналась актриса.

Ранее Елизавета Боярская сообщала, что она вместе с мужем Максимом Матвеевым переехала в новые апартаменты на улице Белинского. По словам пары, в новой квартире они соорудили спортивный зал для тренировок, а также съемочный павильон для записи творческих номеров.