"Семерка" вылетела в кювет в одном из районов Карелии, водитель госпитализирован

Водитель отечественного авто, вылетевший в кювет на дороге в Кондопожском районе, был госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 3 часа ночи 6 августа 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и съехал кювет, где его машина опрокинулась. Авария произошла в Кондопожском районе, на 31-м километре автодороги Кондопога-Викшезеро.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, автомобиль получил механические повреждения

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.