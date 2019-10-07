Семерых детей вывели из горящего общежития в Карелии

Пожар произошел 6 октября в Беломорске, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.11 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 18 человек привлекались для ликвидации пожара в комнате общежития на ул. Воронина, 6. В 11.14 пожар ликвидирован.

Спасатели эвакуировали 29 человек, среди которых было 7 детей, без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В результате пожара на пятом этаже общежития сгорела комната на площади 12 кв м, а на четвертом этакже сгорела электропроводка на площади 20 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.