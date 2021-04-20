Семьи со школьниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести новую выплату для семей школьников и будущих первоклассников.

Глава государства сегодня, 21 апреля, в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о новой мере господдержки семей, воспитывающих детей школьного возраста. Все школьники, включая будущих первоклассников, получат по 10 тысяч рублей.

"Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин пообещал поддержку неполным семьям.