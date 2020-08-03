Семьи в Карелии тратят в среднем по 19392 рублей на человека в месяц, утверждает статистика

Расходы среднестатистической карельской превысили 19392 рубля на человека в месяц и основная часть этой суммы уходит на покупку транспортных средств.

Такие расчеты приведены в инфографике Карелиястата "Бюджет карельской семьи в I квартале 2020 года".

Официальная статистика показывает, что общий размер семейного бюджета (располагаемые ресурсы) составил 26847,7 рубля на человека в месяц. Из этой суммы 19392,9 рубля на человека в месяц составляют ежемесячные расходы. Куда уходят деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".