Семиклассники попробовали себя в роли геодезистов на юге Карелии

Школьники овладели приемом провешивания на местности.

Урок на свежем воздухе для учеников 7 класса провели по проекту «Билет в будущее». Информацию об этом сообщили в паблике Куркиёкская средняя общеобразовательная школа. Профориентационные занятия помогают школьникам больше узнать о мире разных профессий и выбрать будущую специальность по душе.



Учитель использовала интерактивные материалы по профориентации на уроке геометрии. Затем школьники применили полученные знания на практике, попробовав себя в роли геодезистов.

«При прокладывании шоссейных или железных дорог, линий высоковольтных передач, при рубке лесных просек геодезистам нужен способ „проведения“ длинных отрезков на местности. Мы использовали прием провешивания прямой на местности и овладели им!»

— рассказали учащиеся 7 класса.

Ранее мы писали о том, что в Карелии стартовал новый сезон проекта «Билет в будущее». В октябре–ноябре участников программы ждут бесплатные экскурсии на крупные предприятия Карелии.