Семья погибшего на «Коле» водителя машины с номерами Карелии ищет свидетелей смертельного ДТП

Авария на трассе «Кола» под Лодейным Полем унесла жизнь водителя — его семья ищет свидетелей трагедии.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилась информация о поиске свидетелей смертельной аварии:

«Семья погибшего в ДТП водителя под Лодейным полем 25.09.2021 ищет свидетелей»

Там же приведен номер контактного телефона.

Как мы сообщали ранее, 25 сентября окло 10 утра на 236 километре трассы «Кола» произошло столкновение грузовика и автомобиля LADA Granta с карельскими номерами. От удара водитель легковой машины скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в паблике Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, смертельное ДТП произошло в момент, когда автомобили двигались в попутном направлении.