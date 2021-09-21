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Водитель «легковушки» с номерами Карелии погиб после столкновения с грузовиком в Ленобласти

Новости. Происшествия
14:44, 25 Сентября 2021
фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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Смертельное ДТП произошло в 20 километрах от границы с Карелией.

Как пишет 47News, по предварительной информации, сегодня, 25 сентября, около 10 часов на 236 километре трассы Р-21 «Кола» «Лада Гранта» с номерами Республики Карелия столкнулась с грузовиком. В результате удара водитель «легковушки» скончался на месте происшествия, сообщили в дорожной полиции. Его данные и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что авария произошла в 24 километрах от границы с Карелией. Проезд по мосту через реку Свирь у Лодейного Поля был затруднен.

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