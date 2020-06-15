Семья погибшего водителя не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения.

Об этот рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.

"Я сегодня связался с семьей. Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда", – сказал Добровинский.

Также адвокат добавил, что не является представителем гражданской супруги Захарова.

"Я не знаю этой дамы, говорят, что она прожила 20 лет в браке с погибшим. Я представляю брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки", – уточнил Добровинский.

Напомним, 8 июня вечером Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил травмы и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. По статье "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц" ему грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, актер проходит как свидетель по другому делу – о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего.