Семья с четырьмя детьми собирается зимовать в заброшенной деревне в Карелии

В Карелию из Москвы переехала многодетная семья, которая решила жить как отшельники.

Появление новых жителей в заброшенной деревне вызвало обеспокоенность органов опеки в одном из районов Карелии. Семья, в которой воспитываются две девочки 14 и 15 лет, семилетний мальчик и полугодовалый младенец, приехала из Москвы и приняла решение жить отшельниками.

Семейная пара приобрела дом в населенном пункте, которого нет даже на карте. Дорога к деревне не чистится. Дети не смогут посещать школу. Врач не в состоянии будет доехать для осмотра младенца. Но новые жители Карелии намерены провести зиму в уединении, планируя заранее запастись всем необходимым: завезти продукты питания, дизельное топливо для генератора, закупить солнечные батареи к ветряку.

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