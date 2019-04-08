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Новости. Общество
15:45, 08 Апреля 2019
фото: © Depositphotos / zenstock

Семьям с тройняшками помогут купить жилье, но не всем

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Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал проект закона о помощи семьям, где одновременно рождается трое или более детей.

Если семьи, где родились тройняшки, нуждаются в жилье, то они получат деньги для покупки или строительства.

Как следует из документа, получать такие выплаты смогут семьи, где один из родителей состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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плющь
2019-04-08 16:05:37
Хватит крохобориться . Родилось трое так отдайте им деньги . При чём тут очереди . Стоял не стоял , стоял раз дети родились .
Мизантроп
2019-04-08 16:08:58
плющь, ))))))) +100500
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