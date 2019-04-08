Семьям с тройняшками помогут купить жилье, но не всем

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал проект закона о помощи семьям, где одновременно рождается трое или более детей.

Если семьи, где родились тройняшки, нуждаются в жилье, то они получат деньги для покупки или строительства.

Как следует из документа, получать такие выплаты смогут семьи, где один из родителей состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

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