Семьям с тройняшками помогут купить жилье, но не всем

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Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал проект закона о помощи семьям, где одновременно рождается трое или более детей.
Если семьи, где родились тройняшки, нуждаются в жилье, то они получат деньги для покупки или строительства.
Как следует из документа, получать такие выплаты смогут семьи, где один из родителей состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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