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Съемки дачной комедии начались в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Культура
12:32, 03 Декабря 2020
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК
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В арт-пространстве "Синий коридор" в столице Карелии завершилось создание павильона для дачной комедии "Хау а ю" Алексея Бабенко.

Команда Союза кинематографистов Карелии и проекта приграничного сотрудничества "LOKKI" приступила к съемкам фильма "Хау а ю" Алексея Бабенко. Об этом сообщает Минкульт республики.

"В бывшем кабинете Александровского завода воссоздан съемочный павильон, изображающий старый деревенский дом изнутри с советским дизайном. Все предметы интерьера настоящие, бывалые и живые. Они отслужили свой срок в домах и могли легко оказаться в груде мусора, однако были замечены зорким взглядом режиссера кинокартины и художником-постановщиком. Нередко люди и сами предлагали забрать их вещи, потому что в противном случае они были бы выброшены и забыты", - рассказывают в министерстве.

В планах у режиссера представить свою работу, созданную в уникальном павильоне Петрозаводска, на фестивалях и показать в карельских кинотеатрах.

Ранее председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко заявлял о вере в то, что кино поможет преодолеть республике кризис.

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Комментарии

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