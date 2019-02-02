В Карелии построили профессиональную киностудию

Председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко верит в то, что кино поможет преодолеть республике кризис.

"Кино – это не где-то в Москве, кинематографом можно заниматься даже в Сегеже", – утверждает председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко. Сняв вместе с петрозаводским режиссером Владимиром Рудаком трагикомедию "Ананас", отмеченную в 2016 году специальным призом международного фестиваля "Кино без барьеров", Бабенко с коллегами по союзу замахнулся на создание в республике своей киноиндустрии. И даже нашел на это деньги – по крайней мере, на то, чтобы построить в Карелии профессиональную киностудию и съемочный павильон.

Совместный проект Союза кинематографистов республики, Петрозаводского государственного университета и их финских партнеров по развитию локальных кинематографических ресурсов на приграничных территориях Карелии и Финляндии получил поддержку международной программы ENI Karelia. Финансируется эта программа за счет средств Европейского союза, Финляндии и России.

В конце января Алексей Бабенко представил свой проект на заседании "круглого стола" в Национальном музее Карелии, где обсуждалась деятельность некоммерческих организаций республики в сфере культуры. По словам Бабенко, развитие карельского кино позволило бы повысить привлекательность региона не только для туризма, но и для ведения бизнеса. Мы поговорили с председателем Союза кинематографистов Карелии о том, станет ли когда-нибудь республика Голливудом.

Интервью с Алексеем Бабенко читайте здесь.