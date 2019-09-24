Съемочная группа "Орла и решки" оказалась в ловушке из-за восстания в Индонезии

Члены команды не могут покинуть провинцию Папуа из-за начавшегося там восстания.

В Индонезии проходили съемки нового сезона тревел-шоу "Орел и решка. Чудеса света". Часть команды вместе с ведущим Антоном Зайцевым завершила съемки и ночью вылетела в Джакарту. Вторая половина команды с телеведущей Алиной Астровской попала в неприятную ситуацию. Съемочная группа должна была вылететь вечером 23 сентября, однако утром в провинции началось восстание. Улицы оказались перекрыты, а аэропорт закрыт. Власти также ограничили доступ к интернету и мобильной связи, пишет Cosmopolitan.

"Утро началось с выстрелов прямо перед нашим отелем! Если честно, я думала, это какие-то петарды. Мысль о том, что началась настоящая война, в голову не приходила! В холле отеля стояла паника, стали приводить детей и женщин, обеспечивать их водой. Водитель, который должен был везти нас в аэропорт, отказался выезжать за территорию отеля, ворота которого на наших глазах заколачивали", – рассказала Алина Астровская.

По последним данным, съемочная группа по‑прежнему находится в отеле с ограниченным доступом в интернет. Выходить за пределы здания членам команды запрещено.