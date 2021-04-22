Сенатор Игорь Зубарев рассказал, когда можно будет получить компенсацию за путевку в детский лагерь

Вернуть 50% от стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря родителям можно будет уже этим летом, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В ходе пленарного заседания Совета Федерации 23 апреля сенаторы обсудили вопросы реализации положений, содержащихся в Послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Так, в ближайшее время парламентариям необходимо проработать вопрос о введении возврата 50% от стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря, чтобы уже этим летом родители могли воспользоваться этой льготой.

«Президент в своем послании уделил особое внимание здоровью детей. По его словам, детский отдых нужно сделать максимально доступным. К сожалению, сегодня далеко не все семьи могут выделить от 27, 5 тысяч до 50 тысяч рублей на покупку для ребенка путевки в оздоровительный лагерь. И для Карелии, где не осталось ни одной стационарной загородной базы отдыха для детей, эта проблема стоит очень остро. Министерство образования и спорта республики планирует в 2021 году охватить оздоровительным отдыхом не менее 12 тысяч детей, но ребятам предлагают по сути только пришкольные лагеря. За пределы Карелии, в лагеря на море, рассчитывают отправить не менее 2,3 тысяч детей. При этом республика закупит только около 850 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, когда будет введен возврат половины стоимости путевки, то большее число семей сможет отправить своей ребенка на полноценную смену в оздоровительный лагерь», — уверен Игорь Зубарев.

В весеннюю сессию сенаторы рассмотрят и предложения президента по развитию студенческого туризма. Глава государства выступил с инициативой уже в этом году запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. Так же планируется продлить программу кешбэка за путешествия по России по меньшей мере до конца года.

В Совете Федерации сегодня предложили провести ревизию инфраструктуры детского здравоохранения: все больницы и поликлиники, которые в регионах были не достроены или до конца не реконструированы, должны получить финансирование при утверждении федерального бюджета на 2022 — 2024 годы.

«Глава Карелии, отчитываясь о работе правительства за 2020 год, отметил, что в настоящее время продолжаются работы по реконструкции помещений для детской поликлиники в Сегеже. Важно посмотреть, какие детские учреждения здравоохранения нуждаются в больших ремонтах или новых зданиях. Вопрос по развитию инфраструктуры детского здравоохранения является одним из самых главных приоритетов верхней палаты российского парламента», - отметил сенатор.