Сенатор от Карелии Игорь Зубарев: Пенсионеры не должны платить за учет домашних животных

Сенаторы поддержали целый ряд поправок в закон «Об ответственном обращении с животными».

На заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы рассмотрели сразу четыре законопроекта, касающихся изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Как отметил Игорь Зубарев, принятый в 2018 году нормативно-правовой акт, призванный решить проблему с безнадзорными животными, по сути носит декларативный характер и нуждается в серьезной доработке.

«К сожалению, закон не исполняется практически во всех регионах, поскольку у муниципалитетов нет средств на отлов и стерилизацию бездомных животных, на создание приютов для питомцев. Зоозащитники, например, в Карелии, где первый приют для собак и кошек был создан 10 лет назад, очень многое делают для того, чтобы по городам и поселкам не бегали своры агрессивных животных. Если раньше в Петрозаводске было около 1 500 бездомных собак, то сейчас осталось несколько сотен. Но, существуя на средства благотворителей, зоозащитному движению не справиться с проблемами безнадзорности. Поэтому над несовершенным, не учитывающим опыт регионов федеральным законом нужно серьезно работать», - считает сенатор от Карелии.

Так, согласно одному из рассмотренных на профильном комитете законопроекту предлагается установить единый порядок регистрации животных и сделать саму процедуру обязательной. При этом субъекты РФ получат полномочия по разработке своего порядка данных процедур. Законодатели считают, что это позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу.

«Вопрос о введении учета домашних животных назрел давно. Но нужно тщательно продумать, как будет осуществляться эта регистрация. Поводок с именем, чипирование – все это стоит денег. Где бабушка, которую не нужно учить ответственности за своего питомца, она холит и лелеет порой нескольких кошек и собак, возьмет средства на регистрацию? Введение учета домашних животных не должно стать финансовой нагрузкой для пенсионеров. Считаю, что необходимо определить льготную категорию граждан - пожилых людей, для которых эта процедура будет бесплатной», - отметил на комитете Игорь Зубарев.

Сенаторы поддержали поправки, касающиеся послаблений в отношении хозяев собак-поводырей, поскольку инвалиды по зрению не в состоянии выполнить существующие требования по выгулу домашних животных. Также планируется упростить условия создания приютов для животных, смягчив требование об отдельно стоящем здании для дома для мокроносых.

Важной, по мнению Зубарева, является поправка о запрете проведения на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях. Это касается ампутации третьей фаланги и когтя у животных семейства кошачьих и удаление на лапе участка сухожилия.

«Когда люди берут дикое животное, например, сервала, они должны осознавать, что эта дикая кошка, она может поранить хозяев и повредить мебель. Это не игрушка, издеваться над животным, делая ему мягкие лапки, нельзя», - считает парламентарий.

Как отметили сенаторы, инициативы по внесению изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» созвучны поручениям президента РФ. Среди них - совершенствование учета домашних животных, усиление работы с бездомными животными, увеличение доли стерилизованных и вакцинированных особей.

«Глава государства дал поручение правительству и региональным властям разработать поправки до 1 декабря этого года. И мы должны применить комплексный подход к данной работе. Иначе закон так и останется только на бумаге», - уверен Игорь Зубарев, пообещав в ближайшее время дать интервью с разъяснением законодательства по профилактике безнадзорных животных.