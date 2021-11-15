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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев рассказал, что ждет виновников лесных пожаров

Новости. Общество
16:25, 30 Ноября 2021
фото: Совет Федерации

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Сенаторы поддержали два законопроекта, ужесточающие санкции Уголовного кодекса за уничтожение лесов.

На заседании Комитета Совета Федерации аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрели законопроект, ужесточающий наказание по статье УК РФ об уничтожении или повреждении лесов. Документ был разработан в соответствии с поручением президента Российской Федерации и направлен на повышение ответственности граждан и должностных лиц за нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие причинение ущерба лесным насаждениям в результате пожара, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Этим летом Карелия серьезно пострадала от лесных пожаров. Всего на территории лесного фонда республики было зарегистрировано 299 пожаров. Их причиной стали, как природный фактор, сухие грозы, так и человеческий фактор — неосторожное обращения с огнем. Новый законопроект устанавливает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если виновники пожара причинили значительный ущерб. Верхний порог штрафа планируется повысить с 400 до 500 тысяч рублей, а лишение свободы — с 3 до 4 лет», — рассказал Игорь Зубарев.

Еще один законопроект, рассмотренный сенаторами, предполагает внесение изменений в статью 8.32 КоАП. Он предусматривает, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, наступает при условии, если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния.

Профильный комитет Совета Федерации поддержал оба законопроекта. При этом у сенаторов возникли вопросы по размеру ущерба. Парламентарии считают, что вместо значительного ущерба в 10 тысяч рублей использовать крупный ущерб до 50 тысяч рублей. В противном случае любой костер, на который выезжают пожарные, может закончиться уголовным делом.

«Законопроекты, ужесточающие санкции Уголовного кодекса за уничтожение лесов, актуальны и востребованы. Их принятие позволит более эффективно регулировать общественные отношения в области обеспечения пожарной безопасности как в Карелии, так и во всей России. Но вопрос размера ущерба все-таки нужно проработать, чтобы не превратить все в абсурд», — считает сенатор от Карелии.

Напомним, в Карелии возбуждено 51 уголовное дело по факту лесных пожаров.

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Комментарии

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Седой хрен
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Настоящие виновники наказаны не будут....
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