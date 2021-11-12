В Карелии возбуждено 51 уголовное дело по факту лесных пожаров

Виновных в лесных пожарах, которые бушевали в Карелии этим летом, привлекают к ответственности.

За период пожароопасного сезона 2021 года на территории лесного фонда республики было зарегистрировано 299 лесных пожаров, расследуется 51 уголовное дело, сообщается на сайте правительства региона.

В большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров послужил природный фактор, в первую очередь сухие грозы. Второй причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор — вследствие неосторожного обращения с огнем. Виновники пожаров обязаны возместить ущерб, причиненного лесному фонду, а также затраты государства на тушение пожара и проведение работ по лесовосстановлению.

Так, по всем фактам возникновения пожаров в Карелии материалы направлены в региональные органы дознания в Главное управление МЧС России по Карелии для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения материалов было возбуждено 51 уголовное дело.

В рамках контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах проведено 8327 патрулирований территорий лесного фонда. По фактам выявленных нарушений выдано 132 претензии об устранении выявленных нарушений. Кроме того, предъявлено 5 претензий о возмещении ущерба в досудебном порядке на сумму 694 тысячи рублей.

Есть примеры и уголовного преследования. Сразу после произошедшего 10 июля этого года лесного пожара на площади 1 га на территории Сяпсинского участкового лесничества сотрудники Пряжинского центрального лесничества передали в отдел надзорной деятельности МЧС по Карелии материалы по факту пожара. Сотрудники министерства повели расследование, установили предполагаемого нарушителя и передали материалы в Пряжинский районный суд для принятия решения. В последствие природоохранная прокуратура Карелии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя республики. Его признали виновным и взыскали с него 250 тысяч рублей – причиненный ущерб окружающей среде. Также суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Свою вину в совершенном деянии подсудимый признал в полном объеме.

Ранее замглавы Минприроды Карелии заявил, что республика справилась с лесными пожарами на «пять».