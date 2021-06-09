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Сенаторы положительно оценили ход реализации в Карелии индивидуальной программы социально-экономического развития

Новости. Общество
12:30, 10 Июня 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Итоги первого года исполнения программы подвели на совещании в Минэкономразвития республики с участием представителей Совета Федерации Федерального Собрания России.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии на 2020–2024 годы предусматривает реализацию 37 мероприятий, из которых по 9 предусмотрено финансирование из федерального бюджета. В прошлом году в рамках программы в регионе было создано 182 новых рабочих места и привлечено 2,8 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Подводя сегодня в министерстве экономического развития и промышленности первые итоги программы, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что она реализуется хорошими темпами, за 2020 год освоено 925 млн рублей.

«Уже немало сделано, есть задел для развития экономики. В рамках программы в прошлом году поддержан ряд предприятий в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности и деревообработки. Очень важно, что все сто процентов средств пошли именно на стимулирование экономики, было создано порядка 180 рабочих мест. Я считаю, что Карелия с задачей справляется. Для решения проблемных вопросов будем консолидировать усилия», — заявил  Иван Абрамов.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вадим Харлов также подчеркнул, что средства программы вложены правильно. Со своей стороны Совет Федерации будет помогать республике и дальше в ее выполнении.

В текущем году основные мероприятия в рамках программы связаны  с поддержкой инвестиционных проектов, в Карелии должно быть создано 96 рабочих мест и привлечено 3 722 млн рублей инвестиций.

«В этом году мы вступаем в активную фазу строительства ключевых объектов экономики, которые вошли в программу. Это важнейший для региона промышленный парк в Петрозаводске, который после ввода в эксплуатацию создаст более 400 рабочих мест. Планируется развитие крупнейшего археологического комплекса „Беломорские петроглифы“, где построят Визит-центр музея. В следующем году приступим к строительству Кластера зимних видов спорта на Кургане в Петрозаводске», — рассказал вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики  Дмитрий Родионов.

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