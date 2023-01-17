«Серебряные волонтеры» помогают фонду «Живой город»

Председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская рассказал о своих помощниках.

Благотворительный фонд «Живой город», который сегодня оказывает помощь карельским участникам специальной военной операции, активно занимается развитием волонтерства. В прошлом году в Костомукше на базе фонда открылся добровольческий центр — Муниципальный Доброцентр.

По словам председателя фонда «Живой город» Оксаны Шаманской, используя ресурсы Доброцентра, добровольческое движение в городе горняков рассчитывают сделать более организованным и эффективным. Кроме того, местные волонтеры теперь могут получать поддержку на республиканском уровне.

«При Доброцентре работает лидерский круг. Мы специально не назначали руководителя, потому что считаем, что можем управлять сообща, с помощью лидеров различных направлений. Например, сегодня у нас очень активно развивается «Серебряное волонтерство», которое курирует Татьяна Васильевна Добродеева (педагог, активист, соучредитель АНО «Прялка»). Она смогла выстроить работу так, что к нам пришли пенсионеры, которые не состоят в других обществах. Я заряжаюсь от этих людей колоссальной энергетикой. Они встречаются каждый день, участвуют в акции «Сети победы» — плетут маскировочные сети для участников СВО», - рассказала Оксана Шаманская.