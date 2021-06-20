Авария на перекрестке в Петрозаводске спровоцировала огромную пробку (ВИДЕО)

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой столкнулись два автомобиля.

Серьезная авария произошла сегодня, 21 июня, в 12.37 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Два легковых автомобиля столкнулись прямо на перекрестке. Один водитель поворачивал с Октябрьского проспекта на улицу Мелентьевой, в то время как другой продолжал движение по проспекту. Несмотря на то, что один автомобиль практически не двигался, а второй начал тормозить, аварии избежать не удалось.

Момент аварии засняла камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Об этой же аварии написала одна из подписчиц паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Авария на перекрестке Октябрьский и ул. Мелентьевой. Вниз от танка огромная пробка», — предупреждает автор поста.