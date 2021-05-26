Серьезное наказание ждет жительницу Карелии за выезд на встречную полосу

В Кондопожском районе 40-летняя женщина может лишиться водительских прав за выезд на встречную полосу, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД зафиксировали нарушение на 457 км автодороги Кола в Кондопожском районе - 40-летняя водитель автомобиля Nissan совершила выезд на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен».

С начала года на дорогах республики 800 водителей привлечены к административной ответственности за нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Максимальное число нарушений зафиксировано в Беломорском районе - 206; а также на дорогах Петрозаводска - 121.

За выезд в нарушение ПДД РФ на полосу встречного движения водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.