Серьезный пожар произошел в Петрозаводске

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Восьмиквартирный дом горел в пятницу в столице Карелии на на улице Прионежской.
По данным мэрии, пожар произошел в 22.30. Полностью сгорела одна квартира, еще две были залиты водой во время тушения.
Жителям пострадавших квартир были предоставлены помещения маневренного фонда, а также предметы первой необходимости. Расселены четыре человека, остальные отправились к родственникам.
Причины пожара устанавливают специалисты.
На место ЧП выезжали заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, начальник управления жилищного хозяйства администрации Евгений Перов, сотрудники управления по ГО и ЧС работали на месте пожара.
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