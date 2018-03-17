Серьезный пожар произошел в Петрозаводске

Восьмиквартирный дом горел в пятницу в столице Карелии на на улице Прионежской.

По данным мэрии, пожар произошел в 22.30. Полностью сгорела одна квартира, еще две были залиты водой во время тушения.

Жителям пострадавших квартир были предоставлены помещения маневренного фонда, а также предметы первой необходимости. Расселены четыре человека, остальные отправились к родственникам.

Причины пожара устанавливают специалисты.

На место ЧП выезжали заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, начальник управления жилищного хозяйства администрации Евгений Перов, сотрудники управления по ГО и ЧС работали на месте пожара.