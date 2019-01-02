Серьезный пожар случился в жилом доме в Пудожском районе

Спасатели два часа тушили пожар в жилом доме в деревне Пудожского района, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду в 03.55 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в поселке Водла.

В 05.57 пожар был ликвидирован.