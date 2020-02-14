890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заведующая детсада в Карелии обогатилась за счет фиктивного работника 5
14.02.2020 13:35
Назначен новый глава районной администрации в Карелии 10
14.02.2020 14:20
Жители поселка Пиндуши в Карелии выступили против открытия мусоросортировки 1
14.02.2020 17:15
Финны будут добывать уран рядом с городом горняков в Карелии 6
14.02.2020 13:08
Жильцы аварийных домов в глубинке Карелии хотят массово перебраться в Петрозаводск 8
14.02.2020 13:05

Серьезный пожар в аварийном жилом доме произошел в Петрозаводске ночью

Новости. Происшествия
08:38, 15 Февраля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Загрузка...

В Петрозаводске загорелся аварийный жилой дом в Соломенном.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 15 февраля в 03:30 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Скалистая, д. 52. Для тушения пожара понадобилось задействовать 23 человека и 8 единиц техники.

Спасателям удалось ликвидировать пожар только через час, в 04:39.

В Едином государственном регистре недвижимости этот двухэтажный жилой дом 1965 года постройки числится аварийным.

О пострадавших не сообщается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение

Аналитика

14.02.2020 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 1
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 25
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 5
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»