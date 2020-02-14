Серьезный пожар в аварийном жилом доме произошел в Петрозаводске ночью

В Петрозаводске загорелся аварийный жилой дом в Соломенном.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 15 февраля в 03:30 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Скалистая, д. 52. Для тушения пожара понадобилось задействовать 23 человека и 8 единиц техники.

Спасателям удалось ликвидировать пожар только через час, в 04:39.

В Едином государственном регистре недвижимости этот двухэтажный жилой дом 1965 года постройки числится аварийным.

О пострадавших не сообщается.