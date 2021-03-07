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Сергей Лазарев назвал певицу из Петрозаводска бриллиантом шоу на телеканале "Россия 1"

Новости. Общество
12:46, 08 Марта 2021
фото: Дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала "Россия 1"
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Певица из Петрозаводска Дария Гроссман выступила в очередном этапе вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1".

 

О ее выступлении рассказали в Дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала.

Дария исполнила композицию Empire state of mind и набрала 91 балл.

Участник жюри, певец Николай Басков первым отметил необычный тембр 19-летней Дарии. 

"Ваш голос – это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение!", – обратился к девушке ведущий шоу. 

"Дария, это что-то невероятное. Какой же у вас красивый низкий тембр и как он вам идет, – восхитился еще один член жюри, певец  Сергей Лазарев. – Именно такие голоса запоминаются. Это настоящие брильянты нашего шоу!"

Пройти в финал Дарие не удалось: на этапе дуэли она уступила Анаит Адамян из Сочи.

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