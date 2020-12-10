Сергей Пирожников рассказал, как туррынок пережил локдаун

Основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов "Купибилет" Сергей Пирожников рассказал о потерях отечественной туристической отрасли и дал прогноз, что ждет авиаотрасль в 2021 году.

Как отмечает Сергей Пирожников, туристическая отрасль из-за распространения COVID-19 понесла серьезные потери. По последним оценкам Ростуризма, в нынешних условиях отечественная индустрия туротрасли ежеквартально несет более $4 млрд убытков. Все участники рынка: туроператоры, турагенты, перевозчики, столкнулись с ситуацией, которую даже не могли себе представить. Компания "Купибилет" также не стала исключением.

"При закрытии авиасообщения, прибыль упала в разы, а работы не убавилось. По причине отмененных рейсов началась глобальная процедура по возврату билетов, наша служба поддержки испытывала серьезные нагрузки, даже пришлось увеличивать штат и привлекать сотрудников", - рассказал Сергей Пирожников.

По мнению основателя компании "Купибилет", в ближайшие месяцы в туротрасли останется фокус на внутрироссийских перелетах.

"Авиакомпании, которые до этого были ориентированы на клиента, путешествующего внутри страны, уже показывают рост продаж. А те, кто также перевозил пассажиров за рубеж фиксируют снижение пассажиропотока. Например, "Аэрофлот" отметил падение спроса на 59% в октябре этого года, а "Победа" наоборот, показала рост количества проданных авиабилетов на 18%. Некоторым компаниям в ближайшем будущем придется перестраивать формат работы для того, чтобы оставаться конкурентоспособными", - уверен Сергей Пирожников.

Подробнее читайте в интервью Пирожникова журналу "Компания".