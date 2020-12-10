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Сергей Пирожников рассказал, как туррынок пережил локдаун

Новости. Общество
12:31, 11 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте Сергея Пирожникова
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Основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов "Купибилет" Сергей Пирожников рассказал о потерях отечественной туристической отрасли и дал прогноз, что ждет авиаотрасль в 2021 году.

Как отмечает Сергей Пирожников, туристическая отрасль из-за распространения COVID-19 понесла серьезные потери. По последним оценкам Ростуризма, в нынешних условиях отечественная индустрия туротрасли ежеквартально несет более $4 млрд убытков. Все участники рынка: туроператоры, турагенты, перевозчики, столкнулись с ситуацией, которую даже не могли себе представить. Компания "Купибилет" также не стала исключением.

"При закрытии авиасообщения, прибыль упала в разы, а работы не убавилось. По причине отмененных рейсов началась глобальная процедура по возврату билетов, наша служба поддержки испытывала серьезные нагрузки, даже пришлось увеличивать штат и привлекать сотрудников", - рассказал Сергей Пирожников.

По мнению основателя компании "Купибилет", в ближайшие месяцы в туротрасли останется фокус на внутрироссийских перелетах.

"Авиакомпании, которые до этого были ориентированы на клиента, путешествующего внутри страны, уже показывают рост продаж. А те, кто также перевозил пассажиров за рубеж фиксируют снижение пассажиропотока. Например, "Аэрофлот" отметил падение спроса на 59% в октябре этого года, а "Победа" наоборот, показала рост количества проданных авиабилетов на 18%. Некоторым компаниям в ближайшем будущем придется перестраивать формат работы для того, чтобы оставаться конкурентоспособными", - уверен Сергей Пирожников.

Подробнее читайте в интервью Пирожникова журналу "Компания".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-11 13:57:58
Идиотам и бездарям как серпом. Только не знаю пока по какому месту тетке и занозе? Тётка противнее занозы. :)
тетка
2020-12-11 15:06:07
кир, больнее кусается?
Ткачев
2020-12-11 14:30:42
кир, Ты за порнушку не ответил))) Ждём.
zanoza
2020-12-11 13:38:35
Противоречивые и глупые выводы уличного ротозея вызывают лишь жалость по отношению к самому ротозею, однако.
кир
2020-12-11 12:45:53
Он не скулил, не ныл, а занимался делом эти годы. А юзер, бывший житель Петрозаводска, и заноза только ноют каждый день.
Саныч
2020-12-11 12:57:54
кир, ты поклонник его порнушки?
тетка
2020-12-11 13:12:34
Саныч, так он одинокий, всеми брошенный, вполне возможно, имеет патологические склонности.
Гость
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