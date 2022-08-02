Сериал, действие которого происходит на севере Карелии, выходит на экраны

Вышел трейлер детектива «Замерзшие», который снимался в Карелии, Мурманской области и Санкт-Петербурге.

Скоро на платформе онлайн-кинотеатра состоится премьера первого сезона сериала «Замерзшие». Трейлер многосерийного фильма уже опубликован в Сети. Действие картины происходит в Костомукше. Съемки здесь проходили зимой. Об пишут «Новости Костомукши».

«На заснеженной трассе недалеко от северного городка Костомукши в промерзлом автомобиле полиция находит заледеневший труп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина. Ярость, овладевшая героем, ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие Рудина», — пишут в анносе на «Кинопоиске.

В фильме заняты актёры: Елена Тронина, Артём Быстров, Виктория Агалакова, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Лукерья Ильяшенко и другие. Режиссёром проекта стал Адильхан Ержанов (Улболсын (2021), член Европейской киноакадемии).

Ранее сообщалось, съемки фильма «Триггер» и реалити-шоу с Губерниевым пройдут в Сортавале.