Сертифицированный тренер побросал первоклашек на татами в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске начали работу над всероссийским проектом «Мой первый пояс дзюдо», сообщили в городской мэрии.

В Академическом лицее Петрозаводска завершили образовательный проект «Мой первый пояс дзюдо». Под руководством тренера Владимира Лобашова ученики освоили базовые практики боевого искусства и получили белый пояс.

Всероссийский проект «Мой первый пояс дзюдо» рассчитан на обучающихся 1–4 классов. Первыми участниками проекта в Карелии стали ученики 1 «А» класса, которые прошли десять ознакомительных уроков дзюдо под руководством сертифицированного тренера Владимира Лобашова.





Уроки состояли из специально-подготовительных упражнений и игр, обучения самостраховке при падении, изучения этикета. Такие занятия можно проводить в школьных спортивных залах, поскольку они не требуют особых условий.

По окончании обучения 28 октября, во всемирный день дзюдо, в Академическом лицее дети сдавали аттестацию на ученическую степень 6 КЮ и получили свой первый – белый – пояс федерации дзюдо России и сертификаты с приглашением пойти заниматься в ближайшую секцию или клуб дзюдо.