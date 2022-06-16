Сервис приема заявлений в вузы заработал на Госуслугах

Подача заявлений о приеме в российские вузы стартовала 20 июня на портале госуслуг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал Минцифры России.

«С 20 июня 2022 года на портале госуслуг абитуриенты могут подать заявления о приеме в вузы и их филиалы. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов», — говорится в сообщении. Выпускники могут представить заявление в государственные и муниципальные учреждения и в некоторые частные вузы на все формы обучения, а также на платное и целевое обучение. Среди учебных программ, на которые молодые люди могут подать заявления, бакалавриат и специалитет.

Для использования сервиса нужно заполнить соответствующую форму. Для этого необходима активная подтвержденная учетная запись поступающего. Подать заявления разрешается в пять вузов одновременно. Если учебное заведение запрашивает дополнительные документы, их также можно загрузить через портал госуслуг.

Сервис предоставляет ряд функций, которые могут быть полезны поступающим, рассказали в Минцифры. Можно получать информацию о поступлении, узнать о датах дополнительных вступительных экзаменов и отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени, а также управлять согласием на зачисление. Узнать об успешном зачислении можно с помощью системы уведомлений от учебного заведения.