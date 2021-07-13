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13.07.2021 16:35

Сервис Сбербанка «Деньги до зарплаты» набирает популярность в Карелии

Новости. Экономика
13:02, 14 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Более 100 тысяч зарплатных клиентов Сбера в России уже воспользовались новым онлайн-продуктом банка «Деньги до зарплаты».

Общая сумма выдач превысила один миллиард рублей. Взять взаймы у банка таким образом можно от 1000 до 30 тысяч рублей сроком на один месяц. Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть нужно будет не более 10 170 рублей.

Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн только для клиентов, получающих зарплату на карту или счёт в СберБанке. 

Сам продукт прост в оформлении — достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за две минуты и сразу же перечислит деньги на карту. 

Помимо сервиса «Деньги до зарплаты», наши зарплатные клиенты могут воспользоваться и другими привилегиями: пониженной процентной ставкой на потребительский кредит и ипотеку, скидку на налоговый вычет, сформированный набор тарифов сотового оператора СберМобайл. Все эти сервисы расположены в профиле клиента в разделе «Мои привилегии».

«По итогам первых месяцев с момента запуска новый продукт „Деньги до зарплаты“ получил значительную популярность. Это очень низко рискованный продукт с минимальной нагрузкой на заемщиков. По сути, это одна из привилегий СберБанка для зарплатных клиентов. Мы планируем и дальше расширять перечень отличительных сервисов и услуг для наших зарплатных клиентов», — сказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

«Этот сервис выручит в ситуации, когда до зарплаты еще далеко, а деньги нужны прямо сейчас. Преимущества нашего продукта уже оценили более 500 зарплатных клиентов СберБанка в Карелии. Объем выдачи средств составил свыше 4,6 млн, в среднем жители республики запрашивали в банке 9 тысяч рублей. Если требуется большая сумма на длительный срок, можно воспользоваться стандартным потребительским кредитом, который также доступен клиентам, не являющимся участниками зарплатного проекта», — поделилась заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

Сервис Сбербанка «Деньги до зарплаты»

Займ выдается на срок не более 30 дней, сумма в диапазоне от 1 000 до 30 000 руб., Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в диапазоне от 12,9% до 19,9% годовых. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит. Погашение осуществляется с зарплаты. Подробности на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/dengi-do-zarplaty  или по телефону: +7 495 500-55-50 или 900 бесплатно с мобильных на территории РФ
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Комментарии

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Клещ
2021-07-14 14:15:17
людям покушать не на что с нашими зп купить, вот и берут. Если средний класс 17 тык в месяц имеет...
кир
2021-07-14 13:47:18
Жить на халяву прямо сейчас, несмотря, что отдавать придется. Это по нашему.
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