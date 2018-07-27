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Новости. Общество
18:40, 27 Июля 2018

Сервис знакомств определил самые привлекательные профессии для мужчин и женщин

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В исследовании были задействованы пять тысяч россиян, зарегистрированных в социальной сети в возрасте от 18 до 30 лет.

Сервис знакомств Badoo провёл исследование и определил самые привлекательные профессии для мужчин и женщин. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе дейтинг-сервиса.

В исследовании принимали участие пять тысяч россиян, зарегистрированных в социальной сети в возрасте от 18 до 30 лет.
"Существует масса стереотипов о мужских и женских профессиях, а также о том, какие из них делают своих обладателей привлекательнее для противоположного пола", — говорится в сообщении.

Рейтинг из пяти профессий для каждого пола аналитики выбрали на основе "свайпа" вправо, то есть выражения симпатии.

Так, более привлекательны для женщин такие мужские профессии, как маркетолог, предприниматель, инженер, юрист, фотограф, а мужчинам больше нравится, когда женщина — визажист, дизайнер, журналист, медик и юрист.

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