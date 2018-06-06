Сестра Фриске сделала неожиданное предложение

Три года со дня смерти Жанны Фриске исполнится 15 июня.

Родные певицы до сих пор не могут прийти в себя, ведь на день смерти певице было всего 40 лет, до своего 41 дня рождения он не дожила каких-то 23 дня. Сестра Жанны Наталья на своей странице в социальной сети Инстаграм часто публикует редкие фотографии Жанны из семейного архива.

Как пишет uznayvse, на днях она опубликовала селфи и в комментариях к снимку рассказала подписчикам о том, что надевая вещи покойной сестры, начинает чувствовать ее близость.

По словам Натальи, в московской квартире Жанны стоит шкаф, который после смерти певицы открывают очень редко, чтобы не выветрился запах ее вещей. Иногда Наталья достает платья знаменитой сестры и предается воспоминаниям: "Вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить".

В конце своего монолога девушка предложила поклонникам артистки провести прямой эфир из квартиры Жанны.

Фанаты певицы с радостью поддержали это предложение.

"Я до сих пор жду новых песен от Жанны, но понимаю что её нет. И мне становится очень грустно и печально от этого. Я б хотела посмотреть эфир из Жанниной квартиры", "Давай прямой эфир с квартиры Жанны, пожалуйста, мне очень интересно посмотреть, так как я большая поклонница Жанны до сих пор", "Конечно, проведите прямой эфир, очень-очень хотелось бы вспомнить Жанну, это какая-то ниточка для нас", - писали пользователи.

Редакция uznayvs.ru напоминает, Жанна Фриске умерла от рака мозга. У певицы остался маленький сын - Платон. Мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым.