Сеть автосервисов из Санкт-Петербурга собирается прийти в Петрозаводск

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Сеть автосервисов по замене масла SPOT, работающая в Санкт-Петербурге, объявила о намерении открыть подразделение в Петрозаводске.
Компания опубликовала объявление о поиске бизнес-партнеров в столице Карелии на условиях франшизы.
От потенциальных партнеров SPOT ожидает готовности работать по корпоративным стандартам, в том числе, в отношении клиентов.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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