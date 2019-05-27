Сеть автосервисов из Санкт-Петербурга собирается прийти в Петрозаводск

Сеть автосервисов по замене масла SPOT, работающая в Санкт-Петербурге, объявила о намерении открыть подразделение в Петрозаводске.

Компания опубликовала объявление о поиске бизнес-партнеров в столице Карелии на условиях франшизы.

От потенциальных партнеров SPOT ожидает готовности работать по корпоративным стандартам, в том числе, в отношении клиентов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".