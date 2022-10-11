Сеть ресторанов KFC окончательно уйдет из России

Американский владелец KFC продал сеть, заведения будут переименованы в Rosticʼs

Как пишет агентство ТАСС, американская компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC локальному франчайзинговому оператору — компании «Смарт сервис». Об этом говорится в сообщении Yum! Brands.

«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании „Смарт сервис“ под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова», — говорится в сообщении.

По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также за сохранение рабочих мест всей российской команде. Стороны ожидают окончания согласования сделки регулирующими органами. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России, добавляется в материале.

«Это сообщение продолжает более раннее объявление о передаче всех активов в России локальному оператору. Кроме того, ранее компания объявляла о завершении передачи прав собственности на все активы сети Pizza Hut локальному оператору, который начал ребрендинг заведений на отличную от Yum! концепцию», — отмечают в компании.

Как сообщил «Коммерсантъ», Yum! Brands передаст российский бизнес, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда. Газета сообщила, что владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rosticʼs. Оценочная стоимость российского бизнеса составляет 1,3 млрд руб., добавляет газета.

Сделку также подтвердила глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, выступавшая консультантом со стороны покупателя. Она не раскрыла сумму сделки, но уточнила, что ее окончательное закрытие ожидается в конце этого года. К этому моменту планируется согласовать передачу бизнеса с правкомиссией, отмечает «Коммерсантъ».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Смарт сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», которые управляют по франшизе 41 заведением KFC. Бизнесмены также развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и другие).

В начале марта Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC в России. Однако точки, работавшие по франшизе, смогли продолжить работу. Как сообщила пресс-служба сети, большая часть ресторанов, работающих в России под брендом KFC, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам, эти заведения продолжают работать в обычном режиме.