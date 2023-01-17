Сеть «Связной» планирует банкротство

Компания накопила огромные долги перед банками и партнерами.
Компания «Сеть Связной» планирует объявить о банкротстве. Ее магазины есть в шести городах Карелии.
У известной розничной сети магазинов электроники возникли проблемы с исполнением своих обязательств по договорам. Фирма уже получила иски на 14 миллиардов рублей, сообщает проект «Жизнь и кошелек».
Подробнее о ситуации читайте в деловом интернет-издании «Вести Карелии».
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