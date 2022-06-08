«Северный народ» отправится в патриотический мотопробег по Карелии

В Карелии пройдет мотопробег в рамках проекта «Седьмой мотоциклетный полк. Забытая история».

С 18 по 26 июня состоится кульминационное мероприятие проекта «Седьмой мотоциклетный полк. Забытая история», реализуемого Мотоклубом «Северный народ», пишут на сайте регионального правительства.

Старт мотопробега будет дан 19 июня в поселке Сосновый Лоухского района. Далее колонна проследует в сторону Лахденпохья. По пути следования на территории муниципальных районов и городского округа байкерами будут организованы различные мероприятия: церемонии возложения цветов у Вечного огня, мотопарад, вахты памяти. Завершится мотопробег на горе Филина в Лахденпохском районе.

В рамках проекта проводится цикл мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Проект реализуется при поддержке Грантов главы Карелии, Министерства национальной и региональной политики республики.

Ранее сообщалось, байкеры устроят карнавал в Петрозаводске.