«Северный народ» отправится в патриотический мотопробег по Карелии

В Карелии пройдет мотопробег в рамках проекта «Седьмой мотоциклетный полк. Забытая история».
С 18 по 26 июня состоится кульминационное мероприятие проекта «Седьмой мотоциклетный полк. Забытая история», реализуемого Мотоклубом «Северный народ», пишут на сайте регионального правительства.
Старт мотопробега будет дан 19 июня в поселке Сосновый Лоухского района. Далее колонна проследует в сторону Лахденпохья. По пути следования на территории муниципальных районов и городского округа байкерами будут организованы различные мероприятия: церемонии возложения цветов у Вечного огня, мотопарад, вахты памяти. Завершится мотопробег на горе Филина в Лахденпохском районе.
В рамках проекта проводится цикл мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Проект реализуется при поддержке Грантов главы Карелии, Министерства национальной и региональной политики республики.
Ранее сообщалось, байкеры устроят карнавал в Петрозаводске.
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