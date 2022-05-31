Байкеры устроят карнавал в Петрозаводске

В столице Карелии пройдет фестиваль мототехники.

В субботу, 18 июня, в 12.00 на площади Кирова в Петрозаводске стартует фестиваль мототехники. Мероприятие пройдет в виде красочного карнавала. В программе праздника — танцевальный флэшмоб, турниры по мотослалому и беловегам, выступления на эндуро арене, народные забавы и многое другое. Среди участников карнавала проведут конкурс на самый оригинальный костюм, сообщили в администрации города.

На праздничной площадке будут работать фудкорт и фотозоны, перед зрителями выступят музыкальные коллективы. У жителей и гостей карельской столицы будет возможность побывать на выставке ретро-мотоциклов. Для юных гостей организуют различные интерактивные площадки. Госавтоинспекторы предложат детям школьного возраста конкурсы на знание правил дорожного движения. Завершится мероприятие костюмированным представлением со спецэффектами — прокатом мотоколонны.

Ранее сообщалось, байкеры открыли сезон на севере Карелии.