Северо-Западный региональный центр безопасности поздравляет сотрудников МЧС с Днем пожарной охраны

Группа компаний Северо-Западного регионального центра безопасности поздравляет спасателей, ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.

Уважаемые огнеборцы, спасатели, ветераны пожарной охраны, коллеги, трудящиеся на ниве пожарной безопасности!



От лица Северо-Западного регионального центра безопасности искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны!



Прошло почти четыре столетия, как была учреждена первая российская противопожарная служба. Уже 22 года мы отмечаем этот день как государственный праздник. В наши дни, как и столетия назад эту профессию выбирают самые мужественные, бесстрашные и благородные люди!



Желаем вам и вашим семьям здоровья и благополучия!

Меньше тревожных вызовов, больше счастливых развязок!

Меньше усталости и больше времени для родных и близких!



Спасибо за ваш неустанный каждодневный труд!