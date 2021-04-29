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Северо-Западный региональный центр безопасности поздравляет сотрудников МЧС с Днем пожарной охраны

Новости. Общество
13:00, 30 Апреля 2021
фото: © МЧС Карелии
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Группа компаний Северо-Западного регионального центра безопасности поздравляет спасателей, ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.

Уважаемые огнеборцы, спасатели, ветераны пожарной охраны, коллеги, трудящиеся на ниве пожарной безопасности!

От лица Северо-Западного регионального центра безопасности искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны!

Прошло почти четыре столетия, как была учреждена первая российская противопожарная служба. Уже 22 года мы отмечаем этот день как государственный праздник. В наши дни, как и столетия назад эту профессию выбирают самые мужественные, бесстрашные и благородные люди!

Желаем вам и вашим семьям здоровья и благополучия!
Меньше тревожных вызовов, больше счастливых развязок!
Меньше усталости и больше времени для родных и близких!

Спасибо за ваш неустанный каждодневный труд!

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