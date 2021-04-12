Северо-западный ветер принесет в среду в Карелию незначительное похолодание

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на среду, 14 апреля.

В Петрозаводске 14 апреля будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер в течение суток будет меняться с юго-западного на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем потеплеет до +7, +9°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью на севере в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный и западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, +5°С, местами до -3°С, днем воздух прогреется до +5, +10°С.