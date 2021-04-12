Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девушка-боец показала фото с занятий йогой в бикини
12.04.2021 23:30
Парфенчиков наградил медалью бывшего начальника управления ФСБ Карелии
Сегодня 08:05
Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС) 26
Сегодня 09:17
Недостроенный корреспондентский пункт "Останкино" в Петрозаводске готовятся сносить 14
Сегодня 11:52
Парфенчиков поручил проверить все школьные пищеблоки Карелии после массового отравления в Олонце 3
Сегодня 06:40
За три месяца в бюджет Карелии поступило 4,2 миллиарда рублей федеральных трансфертов 8
Сегодня 10:54
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15

Северо-западный ветер принесет в среду в Карелию незначительное похолодание

Новости. Погода
17:00, 13 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на среду, 14 апреля.

В Петрозаводске 14 апреля будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер в течение суток будет меняться с юго-западного на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем потеплеет до +7, +9°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью на севере в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный и западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, +5°С, местами до -3°С, днем воздух прогреется до +5, +10°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 2
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 19
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»