"Северсталь" планирует запустить рейсы из Петрозаводска в Архангельск

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Открыта продажа билетов на прямые регулярные рейсы между Петрозаводском и Архангельском, пишет "АвиаПорт".
Рейсы будет выполнять авиапредприятие "Северсталь" на современном комфортабельном воздушном судне CRJ-200.
Так, с 29 апреля откроются рейсы Петрозаводск – Архангельск. Они будут выполняться по понедельникам и четвергам до 24 октября.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании "Северсталь".
ООО "Авиапредприятие "Северсталь" - динамично развивающееся предприятие, является эксплуатантом аэропорта "Череповец", выполняет внутренние и международные регулярные авиаперевозки, чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы.
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