"Северсталь" планирует запустить рейсы из Петрозаводска в Архангельск

Открыта продажа билетов на прямые регулярные рейсы между Петрозаводском и Архангельском, пишет "АвиаПорт".

Рейсы будет выполнять авиапредприятие "Северсталь" на современном комфортабельном воздушном судне CRJ-200.

Так, с 29 апреля откроются рейсы Петрозаводск – Архангельск. Они будут выполняться по понедельникам и четвергам до 24 октября.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании "Северсталь".

ООО "Авиапредприятие "Северсталь" - динамично развивающееся предприятие, является эксплуатантом аэропорта "Череповец", выполняет внутренние и международные регулярные авиаперевозки, чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы.