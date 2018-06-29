"Северсталь" предложила связать авиарейсом Череповец и Петрозаводск

Авиапредприятие "Северсталь" заинтересовано в организации полётов в Карелию, заявили в Минтрансе республики.

На встрече с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексеем Кайдаловым представители авиакомпании провели презентацию маршрута Череповец – Петрозаводск – Архангельск и выразили готовность с 2019 года дважды в неделю выполнять авиарейсы, которые свяжут сразу три региона: Вологодскую область, Карелию и Архангельскую область.

По данным министерства, "Северсталь" была и в прошлом году готово летать по маршрутам Череповец – Петрозаводск, Петрозаводск – Архангельск на условиях субсидирования, но из-за ограниченного бюджета запустить рейсы не удалось.

"Министерство изучит возможности для организации в 2019 году полетов по этому маршруту", - отметили в ведомстве.