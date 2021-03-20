Сезон художественной подсветки закрыт в горном парке в Карелии

В горном парке "Рускеала" завершен сезон подсветки до следующей осени.

Минувшая суббота, 20 мая, стала последним днем работы художественной подсветки в парке.

"Дорогие гости, спешим вам сообщить, что сегодня последний день работы Художественной подсветки. Теперь увидеть и насладиться магией подсветки можно будет только с ноября 2021 года. За этот сезон гости Рускеала сделали невероятные фотографии с подсветкой!" - пишут в паблике парка.

Ранее появились фото ледовых скульптур, установленных на подземном озере в парке "Рускеала".