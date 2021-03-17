Ледовые скульптуры преобразили пещеры горного парка в Карелии (ФОТО)

Появились фото ледовых скульптур, установленных на подземном озере в парке "Рускеала".

В официальном паблике горного парка "Рускеала" опубликовали фото ледовых композиций, которые скульпторы создали в пещерах парка.



© anechkazvezda/паблик Вконтакте Горный Парк Рускеала



© anechkazvezda/паблик Вконтакте Горный Парк Рускеала

"Пещеры подземной Рускеалы преобразились: теперь все участники экскурсии могут насладиться творениями изо льда", - пишут в паблике.



© anechkazvezda/паблик Вконтакте Горный Парк Рускеала



© anechkazvezda/паблик Вконтакте Горный Парк Рускеала



© anechkazvezda/паблик Вконтакте Горный Парк Рускеала

Напомним, ледовые скульптуры появились в Большом колонном зале маршрута "Подземная Рускеала". Скульпторы создали 5 композиций. Тематика композиций — "Природа Карелии". Благодаря особому микроклимату мраморных подземелий композиции сохранятся здесь на ближайшие три месяца.