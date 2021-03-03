Ледовые скульптуры установили на подземном озере в горном парке Карелии

В горном парке "Рускеала" открывается вернисаж из объемных скульптур изо льда.

Ледяные скульптуры вновь появятся в Большом колонном зале маршрута "Подземная Рускеала". Скульпторы создали 5 композиций, которые гости парка смогут увидеть с 6 марта. Об этом сообщили в официальном паблике горного парка "Рускеала".

"С 6 марта для гостей подземного маршрута откроется новый ледяной вернисаж под землей. Тематика композиций — "Природа Карелии". Благодаря особому микроклимату мраморных подземелий композиции сохранятся здесь на ближайшие три месяца. Это значит, что тысячи экскурсантов до конца весны смогут увидеть ледовые скульптуры и прикоснуться к тайне рускеальских глубин", - пишут в паблике парка.

Напомним, в прошлом году фестиваль ледовых скульптур отменили в горном парке Карелии из-за теплой зимы. В 2019 году в Рускеале прошел фестиваль "Тайны глубины". Тогда 11 коллективов из России, Казахстана, Латвии и Эстонии создали 8 больших ледовых скульптур.