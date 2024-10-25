Сезон охоты на мусор на севере Карелии почти завершился

Местные жители готовятся подводить итоги по очистке леса от мусора.

В паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША» опубликовали видеоотчет по уборке леса от мусора. Как отметил волонтер, сезон охоты на лесной мусор подходит к концу — впереди зимние каникулы.

«Будем дорабатывать и реализовывать проект „ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ“. Ведь чем более комфортные условия для существования создадим мы им сейчас, тем лучше они будут развиваться», — добавил он в конце.