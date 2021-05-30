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Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

Новости. Общество
14:49, 31 Мая 2021
фото: © администрация гостиницы «Северная»

По самым предварительным подсчетам, ремонт знаковой петрозаводской гостиницы обойдется собственнику в десятки миллионов рублей, сообщила управляющая отелем Екатерина Федорова.

По словам Екатерины Федоровой, фраза представителя ГУиЧС о том, что сгорел только один номер, произнесенная на сегодняшнем совещании в мэрии, звучит совершенно некорректно. Действительно, один номер выгорел полностью – тот, в котором и началось возгорание. Но за два часа огонь успел повредить весь 4-й этаж крыла, проходящего по проспекту Ленина. Это коридор, холл, а главное – около 15 гостиничных номеров.

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По словам управляющей, они не сгорели полностью, но требуют полного ремонта вплоть до замены перекрытий. Естественно, вся мебель и техника, расположенная в комнатах, пришли в полную негодность. Также сюда следует добавить повреждения от копоти и воды, которой заливали огонь.

Подробнее о положении дел в гостинице на сегодняшний день читайте в "МК в Карелии".

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