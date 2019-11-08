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Новости. Общество
11:09, 08 Ноября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Сгоревший в Карелии мост пообещали заменить на новый к середине декабря

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К 15 декабря в селе Шуерецкое, где сгорел мост, должна появиться новая переправа, сообщили в Минтрансе Карелии.

Подрядчик приступят к наведению новой переправы через реку Шуя в селе Шуерецкое не позднее 11 ноября.

"Заминка произошла только по причине отсутствия автомобильной дороги, из-за чего не удалось вовремя доставить стройматериалы и технику. Тем не менее, за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию в отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции", – отметил Дмитрий Кондрашин, замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК. 

В настоящее время берега в Шуерецком связывает временная пешеходная переправа.

Администрация Сосновецкого сельского поселения заключила муниципальный контракт на выполнение работ по устройству временного моста. Стоимость работ – 29, 97 млн рублей, срок их завершения был запланирован на 30 сентября. Однако, из-за сбоя в поставке строительных материалов и техники, срок завершения работ перенесен на 15 декабря.

Напомним,  пожар произошел 9 июня в 15.00. Сгорел 100-метровый деревянный мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". К тушению пожара были привлечены около 70 человек. 


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Комментарии

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кир
2019-11-08 11:17:48
"А у вас за рубежом деревянные мосты горят? Нет, не горят. У нас за рубежом деревянных мостов нет" . Фраза переделана из к/ф "Осенний марафон".
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