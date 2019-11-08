Сгоревший в Карелии мост пообещали заменить на новый к середине декабря

К 15 декабря в селе Шуерецкое, где сгорел мост, должна появиться новая переправа, сообщили в Минтрансе Карелии.

Подрядчик приступят к наведению новой переправы через реку Шуя в селе Шуерецкое не позднее 11 ноября.

"Заминка произошла только по причине отсутствия автомобильной дороги, из-за чего не удалось вовремя доставить стройматериалы и технику. Тем не менее, за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию в отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции", – отметил Дмитрий Кондрашин, замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

В настоящее время берега в Шуерецком связывает временная пешеходная переправа.

Администрация Сосновецкого сельского поселения заключила муниципальный контракт на выполнение работ по устройству временного моста. Стоимость работ – 29, 97 млн рублей, срок их завершения был запланирован на 30 сентября. Однако, из-за сбоя в поставке строительных материалов и техники, срок завершения работ перенесен на 15 декабря.

Напомним, пожар произошел 9 июня в 15.00. Сгорел 100-метровый деревянный мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". К тушению пожара были привлечены около 70 человек.