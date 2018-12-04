Шабанов: Не все награжденные орденом "Сампо" получат деньги

Награждение орденом "Сампо", который станет высшей наградой Республики Карелия, не означает автоматического получения права на денежные выплаты и социальные льготы, рассказали в правительстве.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов.

Наличие государственных наград и определенного трудового стажа являются обязательным условием получения ветеранского звания и материальных льгот.

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